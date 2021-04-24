«Полет отличный»: Яна Рудковская вместе с мужем и сыном сделали групповой снимок в океане

В одной из последних публикаций личного аккаунта жены Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яны Рудковской — появилась свежая фотография из путешествия семьи на Мальдивские острова.

Напомним, Рудковская недавно улетела с детьми и возлюбленным в отпуск. Для своего отдыха Яна выбрала солнечные Мальдивы. Лазурный океан, романтические завтраки и рифовые акулы — вот, что представляет из себя жизнь звездной пары и их детей на вилле заграницей. Кстати, с одной из акул продюсеру пришлось пообщаться лично.

На новом снимке, к сожалению или счастью поклонников Рудковской, нет акул. Там только счастливые лица Саши и его родителей.

«Полет отличный», — подписала знаменитость групповое фото.

Гном Гномыч, затем Яна и потом Евгений сели паровозиком на прочную веревочную сетку. Примечательно, что вся семья подняла руки так, будто парила высоко в облаках. Но на самом деле родители и их малыш находились посреди океана.

«Зайки солнечные», «Прекрасная семья!», «Красивые и счастливые», «Мило, нежно, по-семейному», «Какой прекрасный позитивчик», — восхитились яркими снимками фанаты Рудковской.

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