«Приблизила несколько раз»: Наталья Рудова засветила «ложбинку греха» прямо на кинопремии

Исполнительница главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» — Наталья Рудова — опубликовала свежий снимок с пикантным моментом. Примечательно, что откровенный аутфит знаменитость подобрала для светского выхода.

Рудова появилась на премии «Кинорепортер» в кипенно-белом атласном костюме с «мужского плеча». Крой оверсайз — любимая деталь нарядов Натальи. Девушка объяснила поклонникам, что не стала специально надевать сюда обувь на высоком каблуке. Актриса не привыкла смешивать женственность с мужественностью. У нее был четкий план — создать брутальный look для вечера.

«Не люблю миксовать мужской стиль с женственностью. Достаточно того, что этот костюм белый», — подчеркнула Наталья в комментариях под фото.

Однако фанаты Рудовой все же смогли разглядеть один элемент образа, явно намекающий на женственность. Рудова не стала надевать блузку, а ограничилась лишь пиджаком и бюстгальтером. Откровенный вырез жакета продемонстрировал аппетитную грудь красавицы.

«Приблизила несколько раз, чтобы рассмотреть единственную черную вещь на тебе», «Такая сладенькая», «Лучшая», «Вот это стиль!», «Когда ночевала у парня и случайно надела его костюм с выпускного», — восхитились образом Натальи ее поклонники.

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