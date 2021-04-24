«Пишут, что толстая»: Наталья Рудова пожаловалась на хейтеров

В одной из последних Stories своего микроблога артистка Наталья Рудова эффектно ответила всем, кто считает девушку некрасивой.

Ранее Рудова признавалась, что ей тяжело бороться с так называемыми «весовыми качелями». Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» отметила, что очень легко поправляется, если забывает про спорт. Но, судя по ее последним роликам, Наталья усердно занимается и не жалеет себя на тренировках. Ее идеальному прессу может позавидовать каждый. Впрочем, всегда найдется тот, кто останется недоволен.

«Ну вот как-то так. Все пишут, что толстая и квадратная, а я опять красивая», — поиронизировала над собой Рудова.

Наталья записала короткий ролик, в котором показала кубики пресса на животе. Отдельного внимания заслужили бесконечно длинные, стройные ножки Рудовой. А красоту загорелой кожи роскошной блондинки подчеркнули шортики из розового шелка с черными гипюровыми вставками, а также бюстгалтер кипенно белого цвета в мелкий горох.

Актриса покрутилась перед зеркалом и соблазнительно провела рукой по рельефному животику.

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