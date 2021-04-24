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«Честный текст, честное фото»: Екатерина Гордон позировала на балконе в леопардовом купальнике

Известный юрист похвасталась своим красивым телом.

«Честный текст, честное фото»: Екатерина Гордон позировала на балконе в леопардовом купальнике
Екатерина Гордон. Фото: Globallookpress.com

Юрист и правозащитница Екатерина Гордон в Instagram опубликовала красивую фотографию с отдыха. На снимке звезда запечатлена на балконе, где она позирует в трендовом леопардовом купальнике.

Как отметила Гордон, она не любит фитнес и спорт вообще. В свободное время лучше выпьет бокал вина с подругой, чем часами сидеть в качалке. В то же время на отдыхе она просто обожает плавать. В итоге это позволяет ей не поправляться больше, чем на три килограмма.

«Хотела малеха обработать фото, но решила: честный текст, честное фото. А что думаете вы?»

Екатерина Гордон

«Вы шикарная и без обработки», «Спорт дает тонус и эндорфины. Любим вас», «Отличный текст и отличная фигура», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Гордон – известная правозащитница. За ее плечами неудачные браки с телеведущим Александром Гордоном и адвокатом Сергеем Жориным. Гордон воспитывает двух детей – сыновей Даниила и Серафима.

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