В объятиях афроамериканца: Яна Кошкина ужаснулась от просмотра первого же фото со дня рождения

Актриса Яна Кошкина в Instagram опубликовала фотографию со своего дня рождения. Несколько дней назад ей исполнился 31 год. На кадре она в объятиях полицейского-афроамериканца, который нежно ее обнимает.

«Я только сейчас прихожу в себя после дня рождения. Разбираю фотки и первая – такая. Боюсь смотреть, что было дальше. Хотите увидеть полный фотоотчет? Тогда пишите комментарии и ставьте лайки, а то мне кажется, что вам может быть не очень интересно». Яна Кошкина

«К черту фотки. А есть полное видео?» «Какой-то знакомый стриптизер», «Повезло ему. Почему не я, а он?» «После полицейского обычно должен приходить сантехник, сосед, чистильщик бассейна и доставщик пиццы», — стали подшучивать над звездой ее подписчики.

Напомним, что Яне Кошкиной одно время приписывали роман с юмористом и резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым. Позже стало известно, что их связывают только дружеские отношения.

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