«Человек-визуал»: иеромонах Фотий показал сильно «раздавшегося вширь» Градского

Победитель одного из сезонов шоу «Голос» иеромонах Фотий в Instagram поделился кадрами с певцом и композитором Александром Градским. Надо отметить, что музыкант, который никогда не был сильно худым, заметно «раздался вширь» за последнее время. Это не может скрыть даже его кофта.

«С маэстро Александром Градским в театре его имени. Коротенькая, но долгожданная встреча. Человек-визуал, человек-аудиофил и эстет. Он до перфекционизма выстраивает музыкальные шоу, на одном из которых мне посчастливилось присутствовать сегодня – «Ретроградский англо-русский концерт».

Иеромонах Фотий

Как добавил иеромонах Фотий, все знакомые ребята на этом выступлении пели просто великолепно. Был прекрасный свет и звук в зале. Выступлению, как выразился Фотий, могли бы позавидовать даже не телевидении и на самых видных площадках страны.

Напомним, что Александр Градский – народный артист России. В прошлом году ему исполнился 71 год.

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