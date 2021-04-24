«Такая стройняшка!»: Подольская в черном купальнике Versace сразила пляж рельефными бедрами

Певица с семьей приехала на Мальдивы. Девушка впечатлила своей красотой. Она вернулась в форму после родов всего за несколько месяцев.

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива с Владимиром Пресняковым. Девушка живет с ним больше 10 лет. У пары подрастает пятилетний сын Артемий. Влюбленные много заботы и любви дарят ребенку. А в прошлом году в их семье снова произошло пополнение. Певица родила еще одного сына Ивана. Для нее это стало настоящей радостью. При этом она не стала уходить в декретный отпуск, а просто сделала небольшую паузу в карьере.

Этой весной Наталья уже снова выступала на сцене, а также снялась во множестве проектов. Певица смогла быстро вернуться в форму после родов. Хотя первые месяцы она переживала из-за неидеального живота. Но позже артистка призналась, что приложила усилия, чтобы вернуть талию. А на днях Подольская и Пресняков приехали на Мальдивы вместе с детьми. Теперь пара нежится на солнце вдалеке от суеты.

38-летняя Наталья не упустила возможности и покрасовалась на пляже. На новом фото она предстала в черном купальнике Versace. Певица продемонстрировала узкую талию и округлые, рельефные бедра. Она стояла на побережье, окунув ноги в воду. А вот за завтраком в этом пикантном образе артистка блеснула прелестями фигуры перед Пресняковым.

«Чудо в том, что я тоже успеваю поплавать с маской, посмотреть на рыб и немного позагорать. Иван сейчас отдыхает», — похвасталась она.

Друзья и поклонники восхитились красотой звезды. Многие отметили, что она прекрасно выглядит после вторых родов. «Какая красивая и счастливая», — заметила Полина Диброва. «Мамочка, вы прекрасны», «Наталья, такая вы стройняшка! Как похудеть после беременности», «Очень красивая, образ просто огонь», «Вы в отличной форме! Умница и красавица! Так держать», «А вы точно рожали недавно?» — прокомментировали пост подписчики.

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