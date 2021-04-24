«Кое-кто к нам приехал»: Анастасия Макеева поделилась первыми кадрами с сыном нового возлюбленного

Актриса провела выходной с избранником и его ребенком.

Бывшая жена актера Глеба Матвейчука — Анастасия Макеева — опубликовала в своем микроблоге отчет с детского праздника. Примечательно, что на день рождения дочери близкой подруги знаменитость пошла в сопровождении избранника и его сына.

Напомним, еще недавно мать 16-летнего Андрея Малькова — Светлана — писала о том, что ее бывший возлюбленный пытается подкупить сына интересной жизнью в столице. Малькова считала, что муж настраивает родного ребенка против матери.

И все же мальчик приехал из Словении в Россию. И первая сообщила об этом сама Светлана:

«Завтра нас остается уже четверо. Андрей переезжает к папе и Макеевой. Я грущу, но не за себя, а за Анютку. У нее были очень близкие отношения со старшим братом, они доверяли друг другу», — написала Макеева в своем профиле.

А вскоре и на странице Анастасии появилось подтверждение слов матери подростка. Макеева опубликовала видео с праздничного мероприятия. Актриса показывала, как веселятся дети на развлекательной площадке. В какой-то момент она направила камеру на мальчика с небольшим хвостиком на голове.

«Кое-кто к нам приехал, слава Богу», — показала Макеева сына Романа.

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