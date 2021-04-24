«Как мне нравится с ней работать»: Безруков позировал с «любимым режиссером» Матисон

Актер в очередной раз трогательно признался в чувствах своей жене.

Актер Сергей Безруков в Instagram разместил кадр со своей женой режиссером Анной Матисон. На снимке любимая женщина красиво и очень трогательно целует мужа в щечку.

«С любимым режиссером! Анечка — режиссер! Как мне нравится с ней работать. Супервзаимопонимание! То, что нужно для кино. Снимаем новеллу «Отпуск». Ждите проект «Папы» в кино в 2022 году!» Сергей Безруков

«Милая прекрасная пара! Семейная и творческая. Счастья и удачи на вашем пути», «Вы очень красивы и очень талантливы. Душа радуется вашему счастью, Сережа и Аня», «Это и есть настоящее счастье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Безруков и Анна Матисон сыграли свадьбу в 2016 году. Летом того же года на свет появилась их общая дочь Маша. В 2018 году Анна Матисон подарила мужу второго наследника – сына Степана. Как отмечал в беседах с журналистами Сергей Безруков, дети и жена – главное, что есть в его жизни. С ними он старается проводить все свое свободное время.

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