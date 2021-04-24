Моложавая пенсионерка: Кобзон в черных лосинах, ботфортах и норковой жилетке вышла в свет

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в Instagram разместила красивый снимок. На фотографии она в обществе актрисы Ольги Кабо и юмориста Святослава Ещенко на одном из цирковых представлений. Также на кадре можно увидеть братьев Запашных.

Надо признать, что Нелли Кобзон на фото выглядит словно девочка. Для выхода в свет она примерила шикарные черные лосины, ботфорты и голубую норковую жилетку. От моложавой пенсионерки, которой, на минуточку, уже 70 лет действительно сложно отвести глаз.

Надо признать, что Нелли Кобзон всегда отличалась изысканной красотой и прекрасной фигурой. Вдова артиста может в этом вопросе дать фору не только своим ровесницам, но и молодым звездам. Уже много лет Нелли Кобзон тщательно следит за собой. Поэтому и появляется на публике в таких красивых нарядах, но боясь осуждения.

Ранее Нелли Кобзон рассказывала, что по утрам встает, подходит к окну и говорит: «Боже, какое счастье!» По ее словам, главное, чтобы были здоровы все ее самые близкие люди.

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