Будущее королевской семьи: что может произойти после смерти Елизаветы II

Спустя всего четыре дня после смерти принца Филиппа, Елизавета II приступила к работе. На днях она отметила свое 95-летие и от престола пока отказываться не планирует. Однако депутаты британского парламента уже сейчас выдвигают свои предположения, что может произойти после смерти королевы.

Согласно правилам, первое место в очереди на престол занимает старший сын Елизаветы II, принц Чарльз. Второе – его старший сын, принц Уильям. Недавно большая часть британцев, которые участвовали в опросе, отметили, что хотят видеть своим королем именно Уильяма. Однако депутаты парламента от лейбористской партии Хакни Норт и Стоук Ньюингтон считают, что после смерти королевы монархия в Великобритании и вовсе закончится.

«Монархия в том виде, в каком мы ее знаем, будет существовать, пока жива королева. Я думаю, что будут большие общественные дебаты о будущем королевской семьи», — сказала депутат Диана Эббот изданию Express.

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