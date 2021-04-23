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«От такой глаз не отвести»: Рудковская в эффектном купальнике блеснула бесконечными ножками

Продюсер вместе с мужем, мамой и сыном Сашей отдыхает на Мальдивах.

«От такой глаз не отвести»: Рудковская в эффектном купальнике блеснула бесконечными ножками
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в Instagram поделилась красивыми кадрами своего отдыха на Мальдивах с любимыми людьми. Звезда предстала в эффектном купальнике и блеснула своими бесконечно длинными ножками, сидя на берегу.

«Доброе утро», — кратко подписала она фотографии.

«Словно русалочка вышла из воды», «От такой глаз не отвести», «А что с кистью? Указательный палец так вытянулся», «Вы — потрясающая. Любуюсь всегда вами, вашими нарядами, интерьерами, мероприятиями. У вас прекрасная семья. Чудесные дети! Хотелось, чтобы побольше было в России таких успешных женщин как вы», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее пользователи набросились с критикой на Яну Рудковскую, которая не взяла на отдых своего маленького сына Арсения. Сама звезда отвечала, что ему в таком возрасте не очень полезны длительные перелеты. Кроме того, на Мальдивах, как она считает, он бы не находился в полной безопасности, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.

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