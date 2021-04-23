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Звездный гость

Без обработки в фоторедакторе: как на самом деле выглядит 42-летняя Ани Лорак

Звезда пришла в студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Без обработки в фоторедакторе: как на самом деле выглядит 42-летняя Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: Globallookpress.com

Украинская певица Ани Лорак пожаловала на программу «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия 1». Звезда рассказала много интересных фактов из своей биографии. К примеру, о романе с продюсером Юрием Фалесой, который был значительно старше ее, футболистом Сергеем Ребровым. Также поведала она об ухаживаниях продюсера Константина Меладзе и о браке с администратором турецкого отеля Муратом Налчаджиоглу.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Зрители программы смогли впервые увидеть, как выглядит Ани Лорак без тонн макияжа. Реальное лицо вокалистки, надо признать, несколько отличается от того, что зрители видят на ее выступлениях и концертах. Звезда совсем не такая юная нимфа, как многим представлялась ранее.

Благодаря программе Бориса Корчевникова любопытство фанатов было в полной мере удовлетворено.

Напомним, что Ани Лорак – популярная украинская исполнительница. На конкурсе «Евровидение» в 2008 году она заняла почетное второе место сразу следом за певцом Димой Биланом. Кстати, в конце эфира Борис Корчевников задал Ани Лорак вопрос, с кем она сейчас живет. Певица заявила, что пусть это останется тайной.

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