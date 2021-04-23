«Для меня это стало ударом»: Аксенова вспомнила, как упустила роль Карпович в «Папиных дочках»

В новом интервью актриса Любовь Аксенова призналась, что в ее уже достаточно насыщенной карьере есть «несыгранная роль», которая повлияла на всю актерскую судьбу. 31-летняя девушка рассказала, что когда она окончила первый курс ГИТИСа, ее утвердили в сериал «Папины дочки» — играть старшую девочку Машу. Молодая актриса даже приступила к работе, но стать Марией Сергеевной Васнецовой ей так и не удалось.

«Начали снимать, но все что-то не складывалось. В итоге, меня сняли с роли со словами: «Ты очень молодо выглядишь, как будто с Дашей Мельниковой вы одного возраста, а ты должна быть старше…». Не знаю, насколько это была реальная причина, но контракт был расторгнут, — рассказала Аксенова журналу Hello! — Для меня это стало ударом, потому что в свои 18 лет я уже чувствовала себя «на коне», я — будущая звезда».

Любовь вспомнила, что она сразу рассказала всем в институте, что снимается в ситкоме, а потом ей было ужасно стыдно возвращаться на учебу, так и не появившись на экране. Однако сейчас актриса понимает, что если бы та роль досталась ей, то ее актерская карьера сложилась бы совсем по-другому. И, похоже, Аксенова совсем не жалеет о случившимся. В том же интервью она отметила, что верит в принцип «все, что ни делается, — все к лучшему».

Как известно, роль старшей дочери Маши в «Папиных дочках» в итоге досталась актрисе Мирославе Карпович (на 4 года старше Аксеновой), открыв ей дорогу к славе. Популярный сериал растянулся на 20 сезонов и выходил с 2007 по 2013 годы.

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