«Большие удивленные глаза, вздернутый носик»: Стас Пьеха описал свой идеал девушки

И поделился, с какими барышнями точно не стал бы встречаться.

В новом интервью 40-летнего певца Стаса Пьеху спросили, есть ли у него собственный идеал женщины и на какую девушку он точно засмотрится.

«У меня нет конкретного типажа, но мне импонируют девушки с так называемым лицом ребенка: припухлые губы, большие удивленные глаза, вздернутый носик. Но только не раздутым, который доведен до абсурда у косметолога, а таким легким, природным, естественным», — поделился артист.

Также необходимыми качествами своей пассии звезда эстрады назвал ухоженность, чувство вкуса и интеллект. Последнее, по его мнению, является самой привлекательной частью девушки. Если хотите увидеть наглядный пример красавицы, о которой говорит Стас, то посмотрите его новый клип «Гордость». По словам Пьехи, если бы героиня этого музыкального ролика не обладала теми качествами, которые нравятся певцу, она бы в нем не снималась.

Артист также охарактеризовал девушек, с которыми точно не стал бы встречаться. Есть масса качеств, которые могут оттолкнуть Стаса, но если партнерша окажется глупой и нечестной, то этой сразу нет. Мужчина подчеркнул, что он уже достаточно опытен, чтобы не идти на поводу у гормонов и не начать отношения с эмоционально неприятным человеком.

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Напомним, что в жизни звезды уже был брак, в который Пьеха вступил легкомысленно. Со своей женой артист сейчас не живет, хоть у них и подрастает 7-летний сын.

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