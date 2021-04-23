«Если у тебя есть любовь, то тебе больше ничего не нужно»: Малинина запечатлелась с мужем

Жена музыканта Александра Малинина Эмма в Instagram поделилась красивым кадром со своим мужем. На снимке Эмма кокетливо приподняла одну ножку, прижавшись к любимому человеку.

«Если у тебя есть любовь, то тебе больше ничего не нужно. Если у тебя нет любви, то не имеет значения, что у тебя еще есть».

Эмма Малинина

«Очень вы красивые. Просто класс!» «Какая все-таки красивая пара. Не перестаю восхищаться вами. Так держать!» «Вы одеваете Александра в такие вещи, которые смотрятся ему маловато. Будто он из них вырос», — заметил один из пользователей.

На это Эмма Малинина ответила, что никого в их семье на самом деле не одевает.

Напомним, что Александр Малинин вместе с Эммой с 1990 года. Она его третья жена. В 2000 году у пары родились двойняшки — Фрол и Устинья.

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