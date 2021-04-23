«За то, что я живой, спасибо милая!»: Николай Носков поздравил жену с днем рождения

Певец Николай Носков в Instagram опубликовал редкий кадр со своей женой Мариной. Супруга музыканта отмечает день рождения.

«За то, что я живой, спасибо, милая! Спасибо, небеса, за то, что я люблю. За то, что я любим, спасибо, милая! С днем рождения, родная!»

Николай Носков

«Марина, сил тебе и терпения. И чтобы Николай был рядом. Сама знаешь, что я тебе желаю», — отметила в подписи под фотографией телеведущая Екатерина Стриженова.

Музыкант не прошел мимо теплых слов подруги.

«Спасибо, Катюша», — написал он и поставил сердечко.

Напомним, что Николай Носков в 2017 году перенес инсульт и очень долго восстанавливался. Спустя два года он вышел на большую сцену и отыграл концерт. Программа называлась «Живой».

больше по теме Николай Носков мечтает объехать с гастролями всю страну Об этом заявил друг и продюсер музыканта Виктор Дробыш во время живого концерта Николая Носкова на «Авторадио».

Заметим, что от жены Марины у Николая Носкова есть дочь, а также две внучки. С ними он проводит все свое свободное время.

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