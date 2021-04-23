Марина Зудина в пальто с лавандовыми вставками вышла на красную дорожку ММКФ

Дизайнер Ксения Князева не очень поняла, почему актриса выбрала такой странный образ.

Актриса Марина Зудина появилась на красной дорожке ММКФ в неожиданном образе — пальто с лавандовыми вставками. Зрители долго аплодировали звезде, которая с радостью позировала многочисленным фотографам.

Однако известный дизайнер Ксения Князева не очень поняла данный образ. Вызвало удивление у кутюрье прежде всего тот факт, что актриса надела пальто для красной дорожки. Причем одежда на пару размеров больше добавила Марине в талии.

«Как элемент верхней одежды — это было бы нормально. Но для красной дорожки слишком скучно. На фоне всех остальных актрис с голыми ногами и плечами такой наряд выглядит странно».

Ксения Князева

Напомним, что в нынешнем году Московский кинофестиваль открыл свои двери для многочисленных гостей уже в 43-й раз. Всех присутствующих по традиции встречал знаменитый российский режиссер Никита Михалков, главный идейный вдохновитель кинофестиваля, сообщает «Комсомольская правда».

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