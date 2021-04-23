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Евгения Медведева в кремовом жакете и шифоновой юбке позировала на красной дорожке ММКФ

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию стала одной из главных звезд кинофестиваля.

Евгения Медведева в кремовом жакете и шифоновой юбке позировала на красной дорожке ММКФ
Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Евгения Медведева в кремовом классическом жакете Dior и шифоновой юбке появилась на красной дорожке ММКФ.

Евгения Медведева
Евгения Медведева. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Как отметила знаменитый дизайнер Ксения Князева, данный образ из коллекции Dior 2018 года. Смотрится дорого и очень элегантно.

«Сумка все-таки у Евгении не вечерняя, такую модель обычно с джинсами носят. На фоне летящего, нежного костюма сумка выглядит, словно авоська. Тут хорошо бы смотрелся миниатюрный клатч».

Ксения Князева

Напомним, что Московский кинофестиваль в этом году проходит уже в 43-й раз. Всех гостей встречал лично режиссер Никита Михалков, идейный вдохновитель ММКФ, сообщает «Комсомольская правда».

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