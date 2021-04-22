«Талия просто ослепительна»: Рудковская в купальнике Dior с открытой спиной блеснула фигурой

Яна Рудковская уже длительное время состоит в браке с Евгением Плющенко. Они живут в просторном особняке и растят сыновей Сашу и Арсения. Продюсер Димы Билана не скрывает, что ей нравится жить на широкую ногу. Она покупает дорогостоящие наряды люксовых марок себе и всем членам семьи, а также любит раритетные вещи и старинную мебель. Блондинка даже завела рубрику «Мои завтраки», чтобы хвастаться роскошной сервировкой стола.

Недавно Рудковская с семьей уехала в отпуск. Она отдыхает на Мальдивах, где давно облюбовала пятизвездочный отель. Пока сын Саша плавает с маской, высматривая скатов и акул, она загорает или устраивает фотосессии. Так как светская львица часто посещает показы мод, даже на отдыхе она предпочитает выглядеть безупречно. На этот раз Яна позировала в купальнике Dior с открытой и шифоновой тунике с такой же расцветкой.

46-летняя звезда продемонстрировала стройные ноги и осиную талию. Примечательно, что поклонники не раз уличали ее в использовании фотошопа Хейтеры зачастую поражаются тому, как ей удается выглядеть высокой на снимках. На этот раз ее тоже заподозрили в использовании фоторедакторов.

«Классные фотки, вы шикарно выглядите», «Какая у вас фигура!!! Космос!», «Такая красота. Выглядите сногсшибательно», «Талия просто ослепительна», «Песок у бедер размылся. Фотошоп? Снова ноги вытягиваете», «Нога 45 размера?», «Какая то странная фигура, то есть бедра, то нет», «Образ от-кутюр на фигуре с целлюлитом», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что на выпады злопыхателей она отвечать не стала.