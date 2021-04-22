Папина радость: Виторган запечатлел дочек в нарядных платьях

Эммануилу Виторгану 81 год, почти 18 из которых он счастлив в браке с бизнесвумэн Ириной Млодик. Три года назад у них родилась дочь Этель, а позже еще одна малышка — Клара. Родители души не чают в своих девочках и стараются запечатлеть буквально каждый их шаг. На этот раз Виторган показал дочек в нарядных платьях.

«Через творчество Этель и Клара познают мир и учатся слушать и слышать себя: свои чувства, мысли, желания. И даже если они не свяжут свою жизнь со сценой, главное, позволить им уже сейчас раскрыть свои пока неизвестные нам таланты», — написал Виторган.

Фанаты актера засыпали комментариями.

«Девушки у вас — куколки! Прекрасная семья! Красивые!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Семейные радости: Максим Виторган запечатлел подросшего сына Ксении Собчак с братом и сестрой Актер провел день со всеми своими наследниками от разных браков.

Напомним, что также у актера есть старший сын Максим, который тоже стал актером, и дочь Ксения.

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