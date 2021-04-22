«Он не простой человек»: Катя Лель заметила в Филиппе Киркорове нечто сверхъестественное

Певица Катя Лель известна своей верой во внеземные силы и рассказами о контактах с инопланетями. Одни зрители поддерживают 46-летнюю артистку, другие откровенно посмеиваются, но на критику женщина уже давно не обращает внимания.

Во время YouTube-шоу «Алена, блин!» ей задали вопрос, есть ли кто-нибудь из звезд шоу-бизнеса, кто находится с ней на одной волне и разделяет ее убеждения.

Певица вспомнила Филиппа Киркорова, который как-то при встрече с ней выдал фразу: «Катя Лель со своими инопланетями!» Артистка тогда не обиделась на эти слова, потому что почувствовала в них тепло. Наоборот, она даже сильнее зауважала коллегу.

«Он не простой человек, он очень проницательный, у него вибрации другие. Я всегда говорила себе: «Вау, он делает десять концертов подряд в самом престижном зале страны!» Как ты думаешь, сколько нужно иметь для этого здоровья? Это человек или это машина? Представляешь, какой потенциал!» — поделилась певица с ведущей.

Лель призналась, что увидела в Киркорове нечто большее, чем выдающиеся человеческие качества. Правда, кроме него, она больше не назвала сопереживающих ей звезд.

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