«И у нее двое детей? Ох»: Шубская в леопардовом купальнике подразнила идеальной фигурой на пляже

Анастасия Шубская не скрывает, что ей нравится быть частью большой семьи. Она дочка актрисы Веры Глаголевой, а также является женой хоккеиста Александра Овечкина. После свадьбы с капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» она переехала жить в США. Там девушка родила сыновей Сергея и Илью. Примечательно, что ее младший наследник появился на свет в разгар пандемии. Вскоре после этого почти на год звездная семья приехала в Россию.

Однако недавно Шубская снова совершила путешествие. Сначала она отправилась домой, где повидалась с подругами, а на днях девушка приехала отдыхать в Майами вместе с детьми. Жена Овечкина всегда элегантно выглядит и крайне редко оголяется. Более того, она предпочитает быть во всем сдержанной. Однако на этот раз дочка Глаголевой поделилась пляжными фото. Она продемонстрировала свою фигуру в леопардовом купальнике.

Примечательно, что меньше чем за год после вторых родов она вернулась в форму. Анастасия показала безупречную фигуру в мини-бикини. Она похвасталась рельефными ногами, плоским животом и пышной грудью.

Поклонники были впечатлены фигурой молодой мамы. Многие посчитали, что она может работать моделью с такими формами. «Настя, вы прекрасна и как мать, и вообще», «Двое детей говорите», «На втором фото прям мама, хотя везде копия папа», «И у нее двое детей? Ох», «Красивый животик», «Красавица. Настоящий пример для подражания. Просто невероятно красивая, без лишних слов», — прокомментировали пост подписчики.

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