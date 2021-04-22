«Я не поверила»: Катя Лель объяснила, почему не навестила своего умирающего продюсера

Певица не собиралась извиняться перед Александром Волковым, который сначала помог ей построить карьеру, а потом разрушил ее.

Певица Катя Лель считает тяжелую историю со своим бывшим продюсером Александром Волковым испытанием, которое было послано ей свыше. В YouTube-шоу «Алена, блин!» артистка поведала, что она чем-то обидела этого мужчину в прошлой жизни, и теперь ей был подарен шанс искупить свою вину.

Напомним, что Волков долгое время был продюсером певицы и хотел строить отношения с ней, хотя и был официально женат на другой женщине. Лель заявила мужчине, что на роль любовницы она не согласна и мечтает родить ребенка в законном браке. Но Александр не хотел разводиться с женой из-за детей. Тогда певица ушла от него и стала самостоятельно строить карьеру, а бывший продюсер несколько лет мешал ее продвижению и обременял артистку судебными исками. В итоге у мужчины обнаружили рак, и он умер в Германии в 2008 году.

«Это страшно, но это был его выбор. Если бы он не поддался на агрессию и полное уничтожение в мой адрес, все было бы по-другому», — высказала свое мнение Катя.

Она вспомнила, как множество продюсеров просили ее извиниться перед умирающим Волковым и навестила его, но певица этого не сделала.

«Во-первых, я не поверила, что он умирает. Потому что таких «умираний» было раз «цать» за восемь лет моей с ним жизни. Он постоянно «умирал» — прикалывался над нами. Он проверял мое отношение к нему: действительно ли я переживаю, что он умирает. И так было много-много раз, потом я уже перестала в это верить», — поделилась Лель.

больше по теме Катя Лель спустя десять лет пришла на могилу к любимому человеку Певица возложила цветы к памятнику своего продюсера Александра Волкова.

Она рассказала, что, когда увидела Волкова по ТВ страшно похудевшим, то испытала шок. Но, все равно, не полетела к нему в Германию, так как уже была беременна от своего мужа. Если бы не ребенок, то артистка, вполне возможно, и согласилась бы на поездку.

«Я была беременна и очень сильно переживала за ребенка. И все эти стрессовые ситуации мне были противопоказаны, — сказала певица. — Он просто хотел, чтобы я пришла к нему и просила прощения. Но я не понимала, за что. За то, что я еще не умерла? За то, что он уничтожил меня по всем параметрам?»

Катя отметила, что на данный момент уже простила бывшего продюсера и приняла этот горький опыт с благодарностью.

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