Кто вдохновил Кейт Миддлтон создать свадебное платье у Alexander McQueen

В этом году герцоги Кембриджские отметят десятилетие совместной жизни.

В конце апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят десятую годовщину совместной жизни. Их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года. Известно, что подвенечный наряд Кейт создавал Alexander McQueen, а вот вдохновляла будущую герцогиню Камилла Паркер-Боулз и члены ее семьи.

В 2005 году Камилла женила сына Тома на Саре Байс, которая была в наряде Alexander McQueen. Спустя пять лет, когда Кейт Миддлтон уже получила предложение руки и сердца от принца Уильяма, она обратилась к известному дизайнеру. Таким образом, как пишет Hello!, герцогиня Корнуоллская и ее семья вдохновили будущую королеву выбрать именно Alexander McQueen.

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К слову, Камилла Паркер-Боулс в том же 2005 год стала официальной женой принца Чарльза.

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