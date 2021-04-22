«Ох, у парня ноги красивее»: Боня в мини-юбке и на каблуках устроила жаркие танцы с друзьями

Виктория Боня давно не живет в России, но часто приезжает на родину. После романа с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом она полюбила Монако, где и живет с дочкой Анджелиной. Девушка не скрывает, что ей нравится путешествовать. Она много работает над собой и давно занимается своим бизнесом, а также ведет блог, посвященный красоте. При этом светская львица без стеснения вспоминает про свое участие в «Доме-2».

К слову, как и раньше, Виктории нравится дурачиться и эпатировать публику. 41-летняя звезда реалити-шоу на днях улетела с друзьями отдыхать на Мальдивы. Фото в купальниках она разбавила весьма пикантным видео. Девушка устроила жаркие танцы с тверком вместе с другом Марко и подругой Николь.

Боня облачилась в топ с разрезом и мини-юбку неонового цвета. Наряд дополнили ботинки на устойчивом каблуке. Примечательно, что танцевали на каблуках не только девушки, но и парень.

«У нас уже традиция с Марко… Танцы на каблуках там, где они проваливаются между досок. Я знаю, что Марко станцевал лучше всех. Даже не претендую!» — поделилась звезда.

Поклонники оценили фигуру и пластичность Виктории. При этом многие отметили, что эта компания сразила пляж. «Умойте мне глаза святой водой», «У мужика ножки лучше чем у меня», «Вика хитренькая, на толстом каблуке», «Ох, у парня ноги красивее», «Вот это раскачала ноги. Такая гром-баба», «Да, треш», — прокомментировали пост подписчики.

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