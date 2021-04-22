«Поразительное сходство»: тайный сын принца Чарльза представил новые доказательства

Саймон Доранте-Дэй на протяжении многих лет добивается того, чтобы принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз официально признали его своим сыном. Ранее он рассказывал, что родился в 1965 году в британском Портсмуте, якобы в период бурного романа 17-летнего Чарльза и 18-летней Камиллы. Позже был усыновлен семьей, которая работала на королеву. Позже они переехали в Австралию, где и сейчас живет 55-летний мужчина. На этот раз Саймон предоставил новые доказательства того, что представители королевской семьи — его родственники. Он показал фото сына, сравнив его со снимком молодой Елизаветы II.

«Я увидел сходство Лиама с Елизаветой. Вау! Слишком много общего между вами, вашими детьми, чтобы это было простым совпадением или теорией заговора. Сходство поразительное. Ух ты!» — цитирует австралийское издание 7News.com мнение пользователей Сети.

К слову, недавно Саймон публиковал снимки молодого принца Филиппа и свои. Тогда многие тоже поразились внешнему сходству мужчин.

Добавим, что принц Чарльз и Камилла не ответили на претензии Саймона Доранте-Дэя.

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