«Много боли»: воссоединение принцев Гарри и Уильяма в ближайшее время маловероятно

Сразу после прощания с принцем Филиппом папарацци заметили идущих вместе принцев Уильяма и Гарри и Кейт Миддлтон. О чем разговаривали все трое — неизвестно, но сам факт, что они шли вместе, уже обнадежил поклонников королевской семьи. Возможно, родные братья помирились? Хотя спустя два дня Гарри улетел в США, где его ждали беременная Меган Маркл и сын Арчи. Королевский эксперт Кэти Николл считает, что в ближайшее время воссоединения ждать не стоит.

«Сейчас довольно сложно представить, что Гарри и Уильям вновь будут общаться так же, как и раньше. Много всего произошло, и с обеих сторон все еще остается много боли», — цитирует Николл ЕТ.

Напомним, разлад между братьями наступил в тот момент, когда герцоги Сассекские решили отказаться от королевских обязанностей и уехать в США. Масла в огонь добавило недавнее откровенное интервью Меган и Гарри Опре Уинфри.

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