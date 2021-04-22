Счастливая пара: Яглыч поделился редким кадром с женой-красавицей Паперной

Влюбленные вместе с 2015 года и у них уже двое общих детей.

Актер Владимир Яглыч в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен вместе со своей любимой женой, актрисой Антониной Паперной, которая младше его на семь лет. Судя по фотографии, актер был не в восторге, что его в этот момент снимают. Он на кадре закрывает часть лица рукой.

«Вы такие красивые вместе. Радуюсь вашим успехам, как своим. Будьте счастливы», «Какие вы классные. Счастья и любви», «Хорошие такие. Антонина просто великолепна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Владимир Яглыч и Антонина Паперная вместе с 2015 года. В 2017 году у пары родилась дочка Ева. В апреле прошлого года у пары на свет появился сын Даниил. Кстати, 22 апреля мальчику исполнился годик.

Добавим, что с 2005 по 2010 год Владимир Яглыч был в союзе с актрисой Светланой Ходченковой. Детей в этом браке не родилось. Позже он начал встречаться со своей партнершей по проекту «Ледниковый период» Оксаной Домниной. Вместе они были всего лишь год, после чего прекратили отношения.

Смотрите также: