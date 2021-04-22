Завтрак у океана: Ани Лорак в секси-шортах с высокой талией запечатлелась на пляже

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Благодаря яркой внешности и красивому голосу, она получила прозвище дива. Певица старается следить за своей внешностью. К слову, ей удается выглядеть молодо и поддерживать себя в форме в 42 года. Она одна воспитывает дочку Софию. Однако с недавних пор артистка стала чаще видеться с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу. При этом она в одиночестве отправилась отдыхать на Мальдивы.

Уже больше недели Лорак проводит время на райских островах. Певица привезла с собой множество нарядов. Она уже успела отметиться в легких платьях, хлопковых шортах и пляжных туниках. Ранее артистка рассказывала, что ей нравятся лаконичные вещи. Также она зачастую отдает предпочтение стилю спорт-шик. Даже на отдыхе Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) не перестает экспериментировать с луками.

Так, 22 апреля на завтрак она отправилась в простом повседневном образе. Девушка облачилась в джинсовые шорты с высокой посадкой и белый топ с принтом. Сланцы дополняли ее летний аутфит. Благодаря шортам она подчеркнула стройные и загорелые ноги. Певица наслаждалась кофе на белом пляже с видом на океан. А вот позавтракала она фруктами.

Поклонники восхитились тем, как элегантно Лорак сидит за столом. Многие давно заметили, что у нее статная осанка. Другие были рады видеть артистку не в вечернем платье и блестках, а в повседневном образе.

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