«На меня не обижайся»: дочь Пригожина поделилась редкими кадрами со своим братом и отцом

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная в Instagram тепло поздравила своего родного старшего брата Дмитрия с днем рождения. Ему исполнилось 32 года. Даная разместила серию редких кадров, на которых можно увидеть и звездного отца семейства. Надо сказать, что с годами Дмитрий становится все больше похож на папу.

«С днем рождения, братик. Димася. Ты знаешь, я всегда рядом. На меня не обижайся. Просто хочу, чтобы все было у тебя хорошо! И будет! Верь! И все получится. Люблю». Даная Пригожина

«С днем рождения вашего брата!» «Поздравляем Дмитрия», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сына Дмитрия и дочь Данаю Иосифу Пригожину подарила его первая жена Елена Соколова. Также у продюсера есть дочь Елизавета от второй супруги Лейлы Фаттаховой. Добавим, что сейчас Иосиф Пригожин счастлив в браке с певицей Валерией.

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