«Не умеют у нас ценить своих героев»: Бабкина высказалась о ситуации с долгами Зайцева

В 2018 году Надежда Бабкина сделала подарок знаменитому кутюрье Вячеславу Зайцеву — организовала грандиозное празднование его 80-летия в своем театре «Русская песня». В свежем интервью, певица отметила, что она до сих пор дружит с модельером и очень уважает его.

«У Зайцева никогда не было проходных вещей. Поэтому звезды к нему в очередь и выстраивались. Его костюм на сцене был залогом успеха — не меньшим, чем хорошая песня, — цитирует 71-летнюю артистку издание 7days. — А сегодня, когда его Дом моды переживает нелегкие времена, что-то не видно очереди из желающих помочь. Не умеют у нас в отечестве ценить своих героев».

Бабкина высказалась, что Зайцев «служил России верой и правдой», простой парень из провинции вышел на мировой уровень и открыл для фэшн-индустрии русский стиль. Народная певица отметила, что в своей работе модельер множество раз проявлял патриотизм и уважение к традициям, чем заслужил ее любовь.

Напомним, в начале 2021 года в СМИ появилась информация, что Дом моды Вячеслава Зайцева накопил порядочные долги.

Однако на днях стало известно, что проблема с финансами решена, и компания готова выпустить новую модную коллекцию.

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