Рудова в крохотном бикини подставила грудь под лучики палящего солнца, находясь по пояс в воде

Актриса, которой 37 лет, большая любительница демонстрировать свое великолепное тело.

Актриса Наталья Рудова в Instagram в очередной раз похвасталась своим красивым телом. На снимке звезда находится по пояс в океане. На ее теле только крохотное бикини, которое не способно скрыть ее соблазнительных форм. Рудова на кадре подняла голову вверх, подставив грудь под лучики палящего солнца.

«Поздравляю всех с праздником Земли! По традиции, предлагаю отпраздновать людям этот чудесный день, уничтожив пару популяций животных, и загрязнением океана. Спасибо что приютила нас, матушка-Земля. Твои неблагодарные землесъемщики». Наталья Рудова

«Красотка. Все очень правильно написала», «Пришлось перечитать несколько раз, не сразу осознав нашу жестокость», «Наташа, вы просто великолепно выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Рудова — популярная российская актриса. Особую известность ей принесла роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день».

Смотрите также: