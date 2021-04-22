Будущая чемпионка: Оксана Баюл показала, как прекрасно чувствует себя на льду ее пятилетняя дочь

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании 1994 года в норвежском Лиллехамере Оксана Баюл в Instagram похвасталась успехами на льду своей пятилетней дочери Софии.

Девочка уже прекрасно чувствует себя на катке и усиленно тренируется. Не исключено, что в будущем она сможет повторить успех своей звездной матери.

Напомним, что Оксана Баюл родила свою дочь в 2015 году. Отцом девочки является ее муж продюсер Карло Фарино.

В последнее время имя Оксаны Баюл в российских СМИ упоминалось в основном в негативном контексте. Дело в том, что чемпионка сделала ряд неоднозначных заявлений. К примеру, она сказала, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова любит прежде всего не родную страну, а деньги.

Досталось от Баюл и другому российскому тренеру Этери Тутберидзе. Фигуристка считает, что программа «Чемпионы на льду» частично была скопирована Тутберидзе у американских коллег. При этом наставница не удосужилась спросить разрешения.

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