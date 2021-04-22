Джон Траволта вспомнил свой «сказочный» танец с принцессой Дианой

Американский актер Джон Траволта вспомнил особенный вечер в своей жизни, когда ему довелось потанцевать с леди Дианой. Произошло это в 1985 году на вечеринке в Белом доме, устроенной президентом Америки Рональдом Рейганом и его женой. Звезда кино рассказал, что его попросили занять британскую принцессу танцем, он отнесся к этому, как к великой чести и решил сделать все в лучшем виде.

«Это было легко, но сам факт того, что нужно должным образом поприветствовать Диану, проявил уверенность и попросил ее станцевать, было сложной задачей», — рассказал 67-летний актер изданию Esquire Mexico.

Однако сам танец запомнился мужчине, как нечто сказочное.

«Представьте себе обстановку. Мы в Белом доме. Сейчас полночь. Сцена похожа на сон. Я подхожу к ней, касаюсь ее локтя, приглашаю на танец. Она оборачивается и одаривает меня очаровательной улыбкой, немного грустной, и принимает мое приглашение. И вот мы танцевали вместе, как в сказке».

Траволта добавил, что он был достаточно умен, чтобы запечатлеть этот вечер в своей памяти. Мужчина назвал свое воспоминание особенным, волшебным моментом.

Смотрите также: