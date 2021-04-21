Развеялись на вечеринке: Мельникова в пальто шоколадного цвета увиделась с дочкой Виторгана

Дарья Мельникова стала реже появляться в кино после того, как снялась в «Папиных дочках». Теперь она играет в театре и дружит со многими коллегами, включая Александра Петрова. Однако не многие знают, что актриса вышла замуж за Артура Смольянинова. Ранее она признавалась, что он пытался помочь ей начать карьеру, но тогда в театр ее так не взяли. Зато теперь девушка успешно строит карьеру и при этом воспитывает двоих детей.

Не часто Дарью можно увидеть на светских раутах или красных дорожках. Но 20 апреля она появилась на вечеринке, которую организовала Кристина Асмус. Актриса отметила свое 33-летие, устроив роскошный праздник. Как известно, именинница играет в театре вместе с женой Смольянинова, поэтому девушка не могла пропустить такое событие.

Мельникова была облачена в платье оверсайз, которое скрыло ее фигуру. Она также накинула поверх белую кожаную рубашку. А вот перед тем, как покинуть вечеринку, она надела пальто шоколадного цвета и переобулась в белоснежные ботильоны с острым носом. Она повязала на голову шарф, словно палок. К слову, этой весной модно носить платок в стиле «бабушки на лавочке».

Вместе с ней отметилась дочка Максима Виторгана Полина, которая выглядела женственно в белом пальто в клетку, платье свободного кроя и с сумкой через плечо.

«VIP-гости покинули вечеринку», — иронично написала она в соцсети.

Поклонники отметили, что давно не видели Дарью такой женственной. Как известно, она любит носить брюки и зачастую коротко стрижется. Поэтому элегантные образы на актрисе вызывают у многих ее фанатов восторг. При этом некоторые заподозрили ее в беременности, так как многослойный наряд оверсайз легко может скрыть изменения в фигуре. Добавим, что сама Мельникова пока не объявляла о возможном пополнении в семье. При этом ранее она с мужем признавалась, что хочет иметь много детей.

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