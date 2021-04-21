Тренд весны: Лиза Галкина в алых брюках с лампасами продефилировала перед отцом

Дочка Аллы Пугачевой следит за модой. Она прислушалась к словам Александра Васильева, который расхвалил брюки с просветами контрастного тона.

Недавно в семьей Аллы Пугачевой произошло радостное событие. Певица отпраздновала свой день рождения. Она устроила банкет в замке, а также продемонстрировала два модных образа. Артистка сначала отметилась в легком белом платье с цветочным принтом, а потом примерила полосатый сарафан. Примечательно, что ее наследница Лиза, которой всего семь лет, тоже интересуется модой и не раз копировала образы мамы.

Но этой весной дочка Примадонны часто носит наряды красного цвета, а также она не раз выбирала образ в шотландскую клетку. Недавно девочка пообщалась с папой. Она сделала вид, что он ее кумир. Вместе с братом Гарри малышка стала расхваливать папу и просить его автограф. Потом Лиза попрощалась и изящно продефилировала в своем наряде. Черная футболка и алые брюки с лампасами смотрелись стильно. Более того, такие брюки в моде этой весной.

«Генеральские брюки с лампасами — это топ женственности!» — заявила недавно историк соды Александр Васильев.

Более того, ранее не раз сестра Лизы, Кристина Орбакайте, носила брюки и джинсы с лампасами. Поэтому остается загадкой, просто ли девочка следует моде или подражает родственнице. Однако поклонники одарили девочку комплиментами.

«Великолепная грация. Браво, Лиза», «Куколка», «Лизок — такая шкодная, классная», «Смешные такие», «Ну артистка, есть в кого», «Куколка, так быстро она выросла», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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