«Есть на что посмотреть»: Клава Кока похвасталась рельефной фигурой в леопардовом мини-бикини

Клава Кока сначала стала строить карьеру блогера и певицы. Однако славу ей принесла работа ведущей программы «Орел и решка», а потом ей удалось стать победительницей шоу «Молодая кровь». После этого она стала успешной певицей. Теперь треки девушки становятся хитами, а самой певице подражают многие тиктокеры. Яркая артистка стала кумиром молодежи. При этом девушка придерживается своего стиля и редко оголяется на камеру.

больше по теме Девушка-праздник: Клава Кока в неоновых ботфортах и колье Louis Vuitton устроила дефиле перед публикой Звезда выступила перед многотысячной аудиторией в «Лужниках».

Однако не так давно Кока отдохнула на Мальдивах. Пикантные пляжные фото она приберегла для поклонников. Накануне певица опубликовала кадры, на которых позирует среди пальм. Она предстала в двухцветоном купальнике. Бикини и лиф подчеркнули округлые формы Клавы. При этом она похвасталась рельефным прессом и изящными бедрами. Артистка дополнила образ льняной рубашкой, которую не стала застегивать.

«Если ввести в «Гугле» — «Клава Кока», то вторым запросом по популярности будет «в купальнике». Ну что, теперь я жду ваших лайков», — заявила звезда.

Как и ожидала певица, поклонники стали с радостью обсуждать ее красоту. Большинство подписчиков пришли в восторг от 24-летней девушки. «Ты просто бомба!», «Такая счастливая!», «Красотка, не могу!», «Яркий лучик! Заряжайся настроением и скорее прилетай к нам», «Есть на что посмотреть», «Аппетитно», «Горячо», «Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Мальдивы стали популярным курортом в этом году. Там отдыхает Яна Рудковская, Виктория Боня, а также успели побывать Нюша, Агата Муцениеце и другие известные персоны.

Смотрите также: