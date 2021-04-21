«Красавица»: 49-летняя Кудрявцева в ультрамариновом жакете получила комплимент от Лазарева

Лера Кудрявцева не раз в интервью рассказывала о своей непростой жизни. Девушка родилась в Усть-Каменогорске и смогла очаровать барабанщика группы «Ласковый май». Так она оказалась в Москве и родила первенца — сына Жана. Потом блондинка построила карьеру на телевидении. А после развода и неудачных романов она обрела счастье с хоккеистом Игорем Макаровым, которому подарила дочку Марию.

Примечательно, что в 49 лет Лера может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Более того, она умеет выглядеть стильно. Однако для эфиров образы ей подбирают эксперты. На днях в студии «Звезды сошлись» она появилась в черных брюках и ультрамариновом жакете с золотыми пуговицами. Наряд подчеркнул ее талию. В последнее время жакеты стали очень популярны. Анна Нетребко, Наталья Водянова и другие известные персоны носят пиджаки.

В соцсети Кудрявцева поделилась кадрами из студии. Она решила рассказать, как дома ее встречает двухлетняя дочка.

«Обычно, приходя домой, я первым делом кричу громко: „Доча“ — и это уже как позывной, что мама пришла. Сегодня приехала в то время, когда у Маши был сон-час, она уже проснулась, но поспала мало, и я тихо зашла к ней в комнату и шепотом говорю: „Поспи еще“. А она мне: „Мам, ты что меня не узнала“?» — поделилась звезда.

На кадры отреагировал Сергей Лазарев, с которым раньше встречалась Лера.

«Красавица», — лаконично написал он. «Какая прелесть», — присоединилась Ирина Безрукова.

Поклонники тоже оценили образ ведущей, а также выразили восхищение ее дочкой. «Ваша дочка такая чудесная», «Машенька — очарованье. Всегда с удовольствием и умилением смотрю на нее», «Такая клевая, смотрю на вас и сразу улыбка на лице: какой вы добрый, яркий человек, Лера», «Наряд сочный», — прокомментировали пост подписчики.

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