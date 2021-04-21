«Вдохновение. С Георгием Проскуриным»: Татьяна Тарасова предстала на памятном фото со своим партнером

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram разместила архивный кадр, на котором она запечатлена на льду со своим партнером Георгием Проскуриным. В далеких шестидесятых годах прошлого века эта пара вместе выступала на соревнованиях в парном фигурном катании. Тарасова в те годы, надо признать, была невероятной красавицей.

Вместе с Проскуриным они вместе были на Универсиаде. Правда, уже вскоре Тарасова завершила свою профессиональную карьеру из-за травмы. Уже в 1967 году она приступила к тренерской деятельности и добилась невероятных успехов.

«Вдохновение. С Георгием Проскуриным», — подписала она красивый кадр.

Напомним, что Татьяна Тарасова за годы своей тренерской деятельности подготовила целую плеяду звезд фигурного катания. Ее ученики неоднократно выигрывали олимпийские игры и чемпионаты мира.

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