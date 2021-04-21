Две певицы-народницы: Бабкина пожаловала в театр «Золотое кольцо» и запечатлелась с Кадышевой

Певица Надежда Бабкина в Instagram опубликовала редкий кадр со своей «непримиримой соперницей», с которой ее время от времени сталкивают лбами, яркой исполнительницей Надеждой Кадышевой. На фотографии две звезды стоят рядом друг с другом и обнимаются. Судя по всему, никаких проблем в отношениях у них нет.

«Вчера состоялся очередной съезд Международного союза деятелей эстрадного искусства. На этот раз мы собрались в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо»! Переизбрали на новый срок Правление и Президента Союза Петра Михайловича Шаболтая. Были все. Я была счастлива после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, повидаться с любимыми коллегами!»

Надежда Бабкина

«Надежда, вы очень красивая. Словно знаете секрет вечной юности», «Кадышева не очень выглядит. А ведь она на десять лет моложе Бабкиной», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Бабкина заявила в интервью, что Кадышева в основном исполняет композиции своего мужа в попсовом варианте. Также возлюбленная Евгения Гора считала, что Кадышевой стоит пересмотреть свой гардероб. Артистка критиковала ее художника по костюмам, что та якобы подбирает для звезды неудачные наряды. После этого звезды какое-то время не общались.

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