«Эти ножки просто бесконечные»: Рудковская в купальнике Chanel блеснула точеной фигурой у океана

Музыкальный продюсер умеет отдыхать красиво. На этом жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко экономить не привыкла.

Яна Рудковская в личном микроблоге поделилась свежим пляжным снимком. Утро музыкальный продюсер провела на пляже, нежась под лучами приветливого солнышка. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко умеет отдыхать красиво. И на этом бизнесвумен экономить не привыкла. Звезда позировала на песчаном пляже в купальнике Chanel. Ткань так и льнула к пышным формам светской львицы, подчеркивая ее высокую грудь и тонкую талию.

«В 46 лет и такое тело? Фантастика», «Эти ножки просто бесконечные», «Живут же люди», «Какая роскошь! Яночка, ну перестаньте нас дразнить», «То плавучие завтраки, то утро у океана — это шикарно», «Все обзавидовались», «Само совершенство», «Красиво жить не запретишь!» — пишут фолловеры.

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