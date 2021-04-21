С пышной укладкой и в очках: Елена Малышева показала себя в молодости на архивном снимке

Телеведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева поделилась красивым архивным кадром, на котором она запечатлена вместе со своим другом, популярным врачом Германом Гандельманом. На снимке телезвезда еще совсем юная девушка, перед которой открыты все дороги.

«Мы знакомы с 1978 года. Я сама не могу в это поверить. Проходят годы, но он остается таким же: самый-самый умный и начитанный из всех, кого я знаю, самый-самый добрый из всех, кого я знаю. Он никого не может обидеть. Он каждого может понять. Именно такой человек должен был стать врачом. Это действительно его призвание». Елена Малышева

По словам Малышевой, ее близкий друг — самый лучший врач среди всех, кого она знает. При этом она подколола товарища, напомнив ему, что у него уже нет той черной шевелюры, которая когда-то украшала голову. Кроме того, Малышева пожелала товарищу крепкого здоровья.

Напомним, что Елена Малышева сама известный врач-терапевт. Она доктор медицинских наук и профессор.

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