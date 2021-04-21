«Мой Мир»: Елена Ильиных умилила кадрами со своим спящим сыном от Сергея Полунина

Звезда фигурного катания с мужем и наследником отправилась на отдых.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram разместила красивые кадры с отдыха, на которых она запечатлена со своим сыном от артиста балета Сергея Полунина — Миром. Мальчику в январе нынешнего года исполнился годик. Он, надо признать, невероятный красавчик.

На кадрах Елена Ильиных сначала держит ребенка на руках. Она укачивает его. Затем уже можно наблюдать спящего Мира. Мать и сын очень красиво смотрятся вместе.

«Мой Мир» — кратко подписала снимки звезда.

«Лена, вы очень хорошая мама», «Обожаем Мирусю», «Как ему хорошо с мамочкой. Тепло и уютно», «Это самое большое счастье в жизни женщины», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Полунин и Елена Ильиных живут в гражданском браке. Звездная пара любит размещать совместные кадры, на которых у них царит любовь и гармония в отношениях.

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