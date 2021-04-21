Архивное видео: дочь Кончаловского с выражением прочитала стихотворение на могиле прадеда

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил архивное раритетное видео. На кадрах можно увидеть, как его дочь от актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская с выражением читает стихотворение писателя Сергея Михалкова «Хрустальная ваза» на его могиле.

«Дочка лет восемь назад на Новодевичьем кладбище. На могиле прадеда Сергея Михалкова в день его рождения! Молодец…» Егор Кончаловский

«Какая прелесть. Прекрасно помним это стихотворение», «Машенька молодец. Видно, что готовилась», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Михалков — знаменитый русский прозаик, поэт, писатель и драматург. Соавтор текста гимна Советского Союза и автор гимна Российской Федерации. Наибольшую известность ему принесли его произведения про детей. Дети Сергея Михалкова Андрей и Никита стали выдающими режиссерами. Они создали не один десяток великолепных картин.

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