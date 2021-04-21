Стало известно, когда принц Гарри вновь вернется в Лондон

Принц Гарри не был дома более года. Его визит в Лондон был омрачен смертью деда, принца Филиппа. На родину герцог Сассекский прилетел один, оставив беременную Меган Маркл дома.

На церемонии прощания Гарри держался в стороне от родственников, а после его заметили разговаривающим с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Удалось ли братьям найти общий язык после всех недомолвок, пока неизвестно.

В следующий раз визит принца Гарри в Лондон ожидается летом. Hello! пишет, что он приедет на открытие памятника принцессе Диане. Церемония пройдет 1 июля, в этот день леди Ди исполнилось бы 60 лет. Статуя будет установлена в саду Кенсингтонского дворца.

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Добавим, что над проектом памятника принцы Гарри и Уильям работали вместе с японским скульптором с 2017 года.

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