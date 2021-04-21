Три красавчика: Кирилл Плетнев показал своих сыновей от разных жен

Наследники актера, что очень приятно, дружат между собой.

Актер Кирилл Плетнев в Instagram показал своих красавчиков-сыновей от разных жен. На фотографии в обнимку запечатлены Георгий, Федор и Александр. Семейство собралось вместе, чтобы отпраздновать день рождения среднего сына звезды Федора, которому исполнилось 10 лет.

«Мои. Федя, с днем рождения! Гоша. Саня. Весна. Люблю». Кирилл Плетнев

«С днем рождения! Какие прекрасные братья», «Классные мальчики, а главное, что очень счастливые, «Счастливой им судьбы. Когда счастливы дети, то счастлив, безусловно, и их отец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сын Кирилла Плетнева Георгий появился на свет в 2007 году. С матерью ребенка актер вскоре расстался. С 2010 по 2012 год он был женат на актрисе Лидии Милюзиной. В этом союзе на свет появился сын Федор.

Позже Плетнев состоял в отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Она в 2015 году подарила ему сына Александра или Сандрика, как ласково часто называет его мать. С Нино Нинидзе актер тоже расстался.

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