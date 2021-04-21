Грустный день рождения: Елизавета II отмечает 95-летие одна

Впервые за последние несколько десятков лет рядом с ней нет мужа, принца Филиппа.

Елизавета II отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 95 лет. И впервые за последние несколько десятилетий в этот день она осталась одна, без мужа. Напомним, что принц Филипп умер 9 апреля на сотом году жизни, а похоронен 17-го. С этого дня вся королевская семья будет держать двухнедельный траур.

Reuters сообщает, что 21 апреля в Лондоне не будет традиционных салютов. А близкие родственники навестят ее в Виндзорском замке.

Елизавета родилась в 1926 году в центре Лондона и росла, не думая, что станет королевой. Ее отец, Георг VI, получил корону только тогда, когда его старший брат Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. На престол Елизавета взошла в 1952 году в возрасте 25 лет.

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