«Стопа аристократки»: обнаженная Светлана Ходченкова прикрыла изящные изгибы фигуры одеялом

Светлана Ходченкова не скрывает, что ей зачастую приходится играть роковых красотой. Актриса обладает эффектной внешностью. В 38 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Впервые она снялась в кино в 20 лет. Поклонники отмечают, что за минувшие годы артистки нисколько не изменилась. Каждый год она пополняет не только свою фильмографию, но и гардероб, где хранит роскошные наряды для красных дорожек.

Однако мало кто знает, что все чаще Светлана носит лосины и топы. Уже больше года она занимается танцами на пилоне. Девушка с удовольствием оттачивает свои хореографические навыки и улучшает растяжку. На новом фото она позировала в облегающем секси наряде и босоножках на высоком каблуке, которые называют стриптизки. Ходченкова блеснула своей растяжкой и продемонстрировала точеную фигуру.

Спустя несколько часов актриса опубликовала еще более пикантное фото. Она позировала обнаженной, прикрыв изгибы фигуры белоснежным одеялом. Светлана кокетливо показа стройную ногу.

«Прекрасный коридор, не правда ли?» — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит девушка. При этом многим показалось, что на фото есть еще одна рука, предположительно, мужчины. «Прекрасный коридор, но хозяйка еще прекрасней!», «Насколько эстетично», «Стопа аристократки», «Идеальный рельеф ног и тут, и на пилоне», «Третья рука?», «Тоже показалось, что рука обнимает», «Горячо то как!» — прокомментировали пост подписчики.

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