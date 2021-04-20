«Это плохо звучит»: Водянова показала, как ее сын-англичанин пообщался с Ургантом

Наталья Водянова, как известно, является многодетной мамой. Модель растит детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом — Лукаса, Неву и Виктора. Также она подарила еще двоих сыновей, Максима и Романа, нынешнему избраннику Антуану Арно. Влюбленные вместе почти десять лет, но только в прошлом году они сыграли свадьбу. Примечательно, что французский миллиардер был очарован девушкой, когда она еще жила в Англии.

Несмотря на то что Наталья давно обосновалась в Париже, она старается прививать наследникам русскую культуру. Все ее дети говорят на русском языке. Но она признавалась, что Лукас плохо знает русский язык, так как был ее первенцем. Девушка в молодости не знала, как дети усваивают сразу несколько языков, поэтому у нее были в этой сфере трудности.

Но этой весной Водянова приехала в Москву с 19-летним Лукасом и 15-летней Невой. Она объявила о скорой премьере сериала «Русские каникулы», в котором покажут ее путешествие с наследниками по России. А рассказала об этом модель на шоу «Вечерний Ургант».

Наталья появилась в студии в черном брючном костюме и кроссовках. Ее сын предпочел надеть толстовку с принтом, брюки и ярко-желтые кроссовки. Ведущий Иван Ургант поинтересовался у него, где юноша собирается учиться.

«Что, Лукас, в какой университет мы поступаем? В Ростовский технологический? Или в Новгородский на иконопись?» — с иронией спросил он. «В коричневый», — уверенно сказал ему Лукас на русском языке. «Это очень плохо звучит», — пояснил ему друг Натальи, Михаил Зыгарь.

Ему удалось рассмешить всех в студии и ввести в краску маму. Тогда сын модели исправился. Он пояснил уже на английском языке, что имел в виду Брауновский университет в США.

«Ах, этот! Хороший университет, Наташ. Хороший выбор. А он находится, между прочим, где? Не в России и даже не в Европе», — заявил Ургант.

Добавим, что Лукас с 13 лет выходил на подиумы как мама. Более того, недавно он запустил свой бренд обуви. Водянова всегда старалась дать детям самое лучшее, поэтому все ее наследники умеют играть на музыкальных инструментах и знают несколько языков.

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